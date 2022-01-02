Почти 60% россиян назвали введение QR-кодов самым запоминающимся событием 2021 года

Москва, 2 января. Аналитики HeadHunter выяснили, что для 58% россиян самым запоминающимся событием 2021 года стало введение QR-кодов.

Введение QR-кодов больше всего запомнилось женщинам. Из проголосовавших их доля составила 63% против 53% мужчин. Наиболее часто за этот вариант голосовали жители Пермского края, Самарской и Челябинской областей.

Второе место, согласно опросу, заняли локдауны. Их запомнил 31% респондентов. Чаще всего за этот вариант голосовали в Самарской области. Среди профессий больше всего голосов ушло от представителей сферы продаж, сообщает РИА Новости.

Исследования сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» показали, что каждый пятый россиянин хотел бы сократить новогодние каникулы. Однако более 45% граждан довольны длительностью выходных.