ИИХФ проведет расследование ситуации с высадкой молодежной сборной России из самолета

Цюрих, 2 января. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) сообщила, что расследует ситуацию со снятием российских игроков с авиарейса Калгари — Франкфурт после отмены молодежного чемпионата мира (МЧМ).

В организации заверили, что ситуацию рассмотрят в Дисциплинарном совете ИИХФ с целью наложения санкционных ограничений.

«По решению совета по этике ИИХФ инцидент будет передан в Дисциплинарный совет ИИХФ для наложения санкций», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что после инцидентов, связанных с курением и употреблением алкогольных напитков, представители перевозчика вывели из воздушного судна все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). После этого было принято решение разрешить командам Финляндии и Швеции вернуться, россиянам и чехам — нет.

Депутат Государственной думы и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, комментируя скандал вокруг молодежной сборной России по хоккею, назвал историю снятия спортсменов с борта неприятной и совершенно не новогодней. По его словам, хоккеисты вели себя позорно.