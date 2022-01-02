Северный флот совершит более десяти дальних походов в первой половине 2022 года

Североморск, 2 января. Корабли Северного флота ВМФ РФ в первой половине 2022 года будут выполнять задачи по обеспечению военного присутствия в дальней морской зоне.

Как говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, маневры будут проводиться при участии более десяти боевых кораблей первого и второго ранга.

«В 2022 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана», — заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Ранее главком Военно-морского флота России Николай Евменов сообщил о масштабном строительстве новых атомных подводных лодок. Он подчеркнул, что подобных работ не проводилось со времен Советского Союза.