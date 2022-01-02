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Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимума со 2 ноября

Экономика
Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимума со 2 ноября
gazprom.ru

Москва, 2 января. Поставки газа из РФ через Украину в направлении Словакии упали до минимума последних двух месяцев, сообщило агентство Reuters со ссылкой на словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Транзит через пограничный пункт Велке Капушаны сократился с 84 млн до 49 млн кубометров. Это является минимальным показателем со 2 января 2021 года. Сокращение объемов транзита связано с тем, что «Газпром» не бронирует мощности трубопровода «Ямал — Европа» для поставок газа через Польшу. Как объясняли в компании, этот маршрут не используется, поскольку европейские покупатели уже полностью выбрали все годовые объемы, предусмотренные контрактами, а новых заявок российский холдинг не получается.

Рынок газа в настоящее время восприимчив к новостям как никогда. Например, в первый день, когда мощности «Ямала — Европы» остались без брони, котировки голубого топлива взлетели до исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Однако ближе к Новому году произошла небольшая коррекция, когда стоимость газа опускалась ниже 1000 долларов. При этом даже текущие цены в несколько раз превышают средние значения за предыдущие годы.

Глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее признал безальтернативность российского газа. По его словам, Украина пока еще не может обеспечить поставки голубого топлива из альтернативных источников.

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Все новости / Экономика / Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимума со 2 ноября
украина газ словакия транзит газа
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