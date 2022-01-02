МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного

Москва, 2 января. МВД России заявило, что бумажный паспорт будет аннулирован при выдаче электронного. Гражданин не может иметь сразу два действующих документа.

Когда человек будет получать электронный паспорт, сотрудники МВД смогут прекратить действие бумажного документа. Выдачу цифровых паспортов планируют начать с 2023 года.

В МВД также подчеркнули, что выдача цифрового паспорта не взаимосвязана с заграничным. Два документа имеют разную юридическую силу, сообщает ТАСС.

Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе. Их смогут получить граждане, достигшие 14-ти летнего возраста.

Жители бывших республик СССР смогут значительно проще получить российское гражданство. Срок ожидания выдачи паспорта сократится с одного года до трех.