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Более 100 тысяч британцев подписали петицию о лишении Тони Блэра высшего рыцарского ордена

  /   Обновлено: 02 января 2022 09:11
Политика
Более 100 тысяч британцев подписали петицию о лишении Тони Блэра высшего рыцарского ордена
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 2 января. Экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра могут лишить высшего рыцарского ордена — Ордена Подвязки.

Петиция об этом появилась на сайте change.org и за полдня набрала поддержку более 100 тысяч человек людей. В тексте обращения говорится, что Тони Блэр нанес «непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации».

«Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр – человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды», — пишет автор петиции.

Создатель обращения предлагает нынешнему главе правительства Борису Джонсону поставить вопрос о Блэре перед королевой Елизаветой II.

Ранее Джонсон пообещал гражданам королевства «максимально использовать преимущества Brexit» в 2022 году. По его словам, в наступившем году власти страны начнут избавляться от действующих в королевстве нормативов Евросоюза.

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Тони Блэр великобритания петиция
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