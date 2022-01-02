Более 100 тысяч британцев подписали петицию о лишении Тони Блэра высшего рыцарского ордена

Лондон, 2 января. Экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра могут лишить высшего рыцарского ордена — Ордена Подвязки.

Петиция об этом появилась на сайте change.org и за полдня набрала поддержку более 100 тысяч человек людей. В тексте обращения говорится, что Тони Блэр нанес «непоправимый ущерб конституции Соединенного Королевства и самой структуре общества нации».

«Он лично несет ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах. Только за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Тони Блэр – человек, который меньше всего заслуживает какой-либо государственной награды», — пишет автор петиции.

Создатель обращения предлагает нынешнему главе правительства Борису Джонсону поставить вопрос о Блэре перед королевой Елизаветой II.

Ранее Джонсон пообещал гражданам королевства «максимально использовать преимущества Brexit» в 2022 году. По его словам, в наступившем году власти страны начнут избавляться от действующих в королевстве нормативов Евросоюза.