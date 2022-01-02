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Королева Елизавета намеками объяснила, кто станет новой королевой Великобритании

Общество
Королева Елизавета намеками объяснила, кто станет новой королевой Великобритании
Global Look Press  /  Pool

Незадолго до того, как часы пробили 12 и в мире по Гринвичу наступил Новый год, английская королева Елизавета II неожиданно одарила почетным титулом одного из членов королевской семьи. Ранее она никогда не показывала такую благосклонность к этой персоне, пишет журнал Elle.

Речь идет о супруге принца ЧарльзаКамилле Паркер-Боулз. Она долгое время находилась в тени своих родственников и долгое время народом была дискредитирована как разлучница Чарльза и принцессы Дианы. Но теперь все иначе. Похоже, она станет следующей. Королева буквально за несколько часов до наступления 2022 года неожиданно возвела герцогиню Корнуоллскую в ранг королевской дамы Благороднейшего ордена Подвязки. Данная награда — одна из самых престижных. Это рыцарский орден Великобритании, и Камилла получила его в знак признания ее вклада в монархию.

Орден Подвязки появился в 1348 году. Он был учрежден королем Эдуардом III, а вручается действующим британским монархом за выдающиеся государственные заслуги и достижения.

Камилла стала женой Уэльского в 2005 году. В течение последних 16 лет она активно поддерживала Елизавету, участвуя во всех королевских социальных проектах.

Когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих обязанностей и сбежали в США, Паркер-Боулз взяла их обязанности на себя.

По мнению британских придворных экспертов, таким образом Елизавета II прямо намекнула, что следующий правитель — Чарльз, а не Уильям, как считали многие поклонники Кембриджских.

Во время своей рождественской речи королева буквально «благословила» Камиллу.

«Я несказанно горжусь тем, что новаторская работа моего супруга была продолжена и приумножена нашим старшим сыном Чарльзом и его старшим сыном Уильямом при замечательной поддержке Камиллы и Кэтрин. В том числе совсем недавно на саммите по изменению климата в Глазго», — заявила Елизавета II.

Ранее сообщалось, как королева после долгого отсутствия впервые появилась на публике, опираясь на трость.

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Все новости / Общество / Королева Елизавета намеками объяснила, кто станет новой королевой Великобритании
елизавета ii королева камилла паркер-боулз британская королевская семья
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