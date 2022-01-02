Королева Елизавета намеками объяснила, кто станет новой королевой Великобритании

Незадолго до того, как часы пробили 12 и в мире по Гринвичу наступил Новый год, английская королева Елизавета II неожиданно одарила почетным титулом одного из членов королевской семьи. Ранее она никогда не показывала такую благосклонность к этой персоне, пишет журнал Elle.

Речь идет о супруге принца Чарльза — Камилле Паркер-Боулз. Она долгое время находилась в тени своих родственников и долгое время народом была дискредитирована как разлучница Чарльза и принцессы Дианы. Но теперь все иначе. Похоже, она станет следующей. Королева буквально за несколько часов до наступления 2022 года неожиданно возвела герцогиню Корнуоллскую в ранг королевской дамы Благороднейшего ордена Подвязки. Данная награда — одна из самых престижных. Это рыцарский орден Великобритании, и Камилла получила его в знак признания ее вклада в монархию.