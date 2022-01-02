Подлодки ВМФ РФ поразили «Калибрами» береговые цели на учениях в Тихом океане

Владивосток, 2 января. Дизельные подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения, задействовав ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, тренировочные мероприятия развернулись в конце 2021 года. В ходе маневров экипажи субмарин вели огонь по учебной цели, размещенной на прибрежном полигоне в районе мыса Сюркум в Хабаровском крае. Крылатая ракета «Калибр» успешно поразила мишень на расстоянии более 1000 километров.

«Завершился календарный 2021 год успешными ракетными стрельбами дизель-электрических подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые впервые на Тихоокеанском флоте применили высокоточный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" по береговым и морским целям», — говорится в сообщении.

В ноябре минувшего года обе подлодки завершили переход с Балтийского флота во Владивосток, став первыми дизельными субмаринами Тихоокеанского флота, оснащенными высокоточным ракетным вооружением.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что по состоянию на январь 2022 года более 70 боевых кораблей и судов обеспечения российского флота выполняют задачи в различных районах Мирового океана.