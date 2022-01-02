Политолог Карасев назвал Украину уникальной страной с африканской экономикой

Киев, 2 января. Украина стала единственной страной, в которой отток капитала сочетается с утечкой рабочей силы, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» украинский политолог Вадим Карасев.

Специалист назвал Украину уникальной страной, отметив, что из нее утекают и капитал, и рабочая сила. При этом на Украине проживает «европейское старейшее население» и сложилась «африканская» монопрофильная экономика.

В стране в настоящее время нет четкой экономической доктрины, считает Карасев. Единственным способом покрытия дефицита платежного баланса для Украины стала трудовая миграция населения, которая обеспечивает переводы от «заробитчан». Но и этот механизм больше не работает, предупредил политолог.

«Раньше работало — 15 миллиардов долларов было в 2017 году, в 2018-м, или в 2019-м — 12 миллиардов. Даже при COVID 12 миллиардов заробитчане перечислили на Украину... Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже», — констатировал Карасев.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что политика Киева привела к стремительному сокращению населения. По его словам, рождаемость поставила в стране антирекорд с 1991 года.