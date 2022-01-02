Священник Островский посоветовал посетить храм и провести время с семьей на праздниках

Москва, 2 января. Верующим следует распланировать выходные дни, желательно посетить богослужения в храме и провести время с семьей, заявил настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино Павел Островский.

Священник напомнил, что праздность порождает другие грехи: уныние и празднословие. У человека портится настроение, и он становится раздражительным, сообщил РИА Новости Островский. Подобное состояние священник назвал неприемлемым для христианина.

Чтобы не впасть в праздность, Островский посоветовал распланировать время до Рождества. Прежде всего священник рекомендует посетить храм.

«Во-первых, стоит подготовиться к Рождеству: прийти в храм на Рождественский сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время», — отметил священник.

Кроме того, нужно обязательно провести время с семьей. Островский предложил «погулять, посмотреть кино», отметив, что мы привыкли к работе, но не к совместному отдыху.

Ранее сообщалось, что священник Павел Островский превратился в модного православного блогера, на которого в соцсетях подписаны десятки тысяч человек. Его необычные советы и остроумные комментарии расходятся цитатами по Сети.