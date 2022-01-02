Аналитик Макаров посоветовал покупать доллары после праздников

, 2 января. После праздников россиянам стоит покупать валюту развитых стран, так как серьезного укрепления рубля до нового заседания Центробанка в феврале не предвидится, заявил аналитик Сергей Макаров.

Цена нефти сорта Brent упала до 71 доллара за баррель, а инфляция в России и мире продолжает расти, отметил замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital. На этом фоне в следующем году курс доллара может вырасти до 77 рублей.

«Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5-77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жесткая риторика ФРС по поводу сворачивания стимулов», — сообщил агентству «Прайм» Макаров.

В 2022 году ФРС продолжит сворачивать программу количественного смягчения и начнет поднимать ключевую ставку, что приведет к укреплению доллара, уточнил Макаров. По его словам, доллар будет укрепляться, пока связанные с появлением нового штамма риски сохраняются и продолжается давление на мировые рынки.