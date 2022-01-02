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Россия ужесточила ограничения на экспорт леса со 2 января

Экономика
Россия ужесточила ограничения на экспорт леса со 2 января
pxhere.com

Москва, 2 января. Со 2 января по 31 декабря 2022 года в России действуют повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 сантиметров.

В России вступили в силу повышенные ставки на экспорт некоторых видов пиломатериалов, которые должны позволить ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов. В частности, для хвойных пород древесины установлена ставка €200 за 1 кубический метр, для ценных лиственных пород — от €250 до €370 за 1 кубический метр, информировали в Минпромторге.

«Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказали в ведомстве.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) реализуется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття — на границе с Финляндией, Хасан — на границе с КНДР). Такие меры позволят сохранить в России до 6 миллионов кубометров хвойной древесины.

Недавно группа черных лесорубов предстала перед судом в Новосибирске. Они организовали подпольную лесозаготовку на заповедной территории в пригороде. Ущерб лесному фонду от их незаконной деятельности составил 22 миллиона рублей.

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