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Шесть человек стали жертвами аварии с рейсовым автобусом под Рязанью

  /   Обновлено: 02 января 2022 08:15
Происшествия
Шесть человек стали жертвами аварии с рейсовым автобусом под Рязанью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рязань, 2 января. Шесть человек погибли и еще 14 пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области.

Автобус следовал из Москвы в Астрахань. Инцидент произошел на 277-м километре трассы Р-22, сообщает РЕН ТВ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Свердловской области пожар на крыше трехэтажного многоквартирного дома разросся до 500 «квадратов». Спасателям пришлось эвакуировать жителей здания.

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