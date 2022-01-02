Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 08:58
08:55
Общество
Академик РАН Бокерия развеял миф о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы
08:50
Общество
Священник Островский посоветовал посетить храм и провести время с семьей на праздниках
08:24
Экономика
Аналитик Макаров посоветовал покупать доллары после праздников
08:08
Экономика
Россия ужесточила ограничения на экспорт леса со 2 января
08:00
Политика
Польшу ждут наказания со стороны ЕС: премьер-министр Моравецкий продолжает критиковать Брюссель
07:54
Происшествия
Шесть человек стали жертвами аварии с рейсовым автобусом под Рязанью
07:54
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в Новосибирске
07:44
Общество
Участок дороги на Камчатке закрыли из-за плохой погоды
07:27
Спорт
Хоккеист сборной России Дидковский рассказал подробности снятия рейса в Канаде
07:08
Политика
ООН: объявление россиянина в Косово персоной нон грата является незаконным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Участок дороги на Камчатке закрыли из-за плохой погоды

Общество
Участок дороги на Камчатке закрыли из-за плохой погоды
Global Look Press  /  Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Петропавловск-Камчатский, 2 января. Участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяженностью почти 150 километров закрыли из-за непогоды, информирует главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Движение автомобилей остановлено из-за мощного снегопада, холодного ветра и низкой видимости. На данный момент автомобильных пробок на дороге нет.

«Утром 2 января ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Так, закрыли участок с 267-го по 408-й км на территории Усть-Камчатского муниципального района», — указано в распространенном сообщении.

Недавно Камчатка стала первым российским регионом, который шагнул в Новый 2022 год. Каждый год жители Камчатки и Чукотки становятся первыми россиянами, которые поднимают бокалы и встречают праздник. Главный день года в их регионах наступает в 15:00 по московскому времени.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Участок дороги на Камчатке закрыли из-за плохой погоды
камчатка непогода дорога
Комментировать