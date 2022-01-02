Участок дороги на Камчатке закрыли из-за плохой погоды

Петропавловск-Камчатский, 2 января. Участок дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск протяженностью почти 150 километров закрыли из-за непогоды, информирует главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Движение автомобилей остановлено из-за мощного снегопада, холодного ветра и низкой видимости. На данный момент автомобильных пробок на дороге нет.

«Утром 2 января ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Так, закрыли участок с 267-го по 408-й км на территории Усть-Камчатского муниципального района», — указано в распространенном сообщении.

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