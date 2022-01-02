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Хоккеист сборной России Дидковский рассказал подробности снятия рейса в Канаде

  /   Обновлено: 02 января 2022 08:51
Спорт
Хоккеист сборной России Дидковский рассказал подробности снятия рейса в Канаде
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 января. Нападающий молодежной сборной России по хоккею Иван Дидковский рассказал, что игроков команд России и Чехии сняли с авиарейса в Калгари за нарушение правил поведения — масочного режима и курения.

Ночь россияне провели в аэропорту. Руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто. Смысла ехать в гостиницу ребятам уже не было.

«Неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости», — поделился спортсмен в беседе с РИА Новости.

Хоккеисты возвращались домой после отмененного из-за случаев коронавируса чемпионата мира в Канаде. Российские спортсмены сидели в масках и соблюдали режим, однако есть вероятность, что правилами пренебрег кто-то из пассажиров, потому что в большом рейсовом самолете было очень много людей, отметил собеседник агентства. Спортсмены сидели вперемешку с обычными улетающими.

Четырехкратный олимпийский чемпион, биатлонист Александр Тихонов недавно высказал свое мнение по поводу инцидента. Снятых с рейса в Канаде хоккеистов молодежной сборной России надо наказать за неподобающее поведение, заявил он.

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