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ООН: объявление россиянина в Косово персоной нон грата является незаконным

Политика
ООН: объявление россиянина в Косово персоной нон грата является незаконным
pixabay.com

Москва, 2 января. Статус «персона нон грата» неприменим к сотрудникам ООН, сказано в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Недавно глава Министерства иностранных дел Косова Доника Гервала назвала персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии. Это решение было принято по инициативе премьер-министра Альбина Курти.

«Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», — констатировал Дюжаррик по информации RT.

Российское посольство в Сербии назвало это решение провокацией, призванной произвести хорошее впечатление на «менторов» с Запада. Такие слова прозвучали в сообщении внешнеполитического ведомства. МООНК и штаб-квартира ООН сейчас предпринимают соответствующие шаги для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в диалоге с соответствующими властями в связи с инцидентом.

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