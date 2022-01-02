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Премьер Греции Мицотакис предрек «Омикрону» судьбу последнего штамма коронавируса

  /   Обновлено: 02 января 2022 05:44
Общество
Премьер Греции Мицотакис предрек «Омикрону» судьбу последнего штамма коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»

Афины, 2 января. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что с победой над штаммом «Омикрон» закончится пандемия коронавируса.

А пока что скоро в страну состоится поставка новых лекарств от коронавируса, отметил премьер-министр по данным RT.

«Некоторые считают, что «Омикрон» может быть последней главой, пока пандемия действительно станет эндемическим заболеванием», — цитирует пресс-служба слова политика.

Восемь из десяти жителей Греции сделали прививку от новой инфекции. Известно, что новые препараты также эффективно защищают от омикрон-штамма, как и от более ранних мутаций. Греция станет одной из первых европейских стран, которая получит лекарства.

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что через три или четыре месяца для россиян станет доступна начальная форма вакцины от коронавируса. Если вакцина «Спутник V» в инъекционной форме предоставляет защиту от данной мутации, то и в назальном виде она окажет действие, пояснил ученый.

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коронавирус штамм омикрон
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