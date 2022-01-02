Эксперт Назаренко призвал отключать неиспользуемый Wi-Fi-роутер

Москва, 2 января. Wi-Fi-роутер следует устанавливать в квартире так, чтобы он оказался максимально удален от мест постоянного пребывания человека, заявил завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Уровень излучения от современных роутеров не очень большой, отметил специалист. Но постоянное воздействие может иметь негативные последствия. Лучшим решением был бы отказ от установки Wi-Fi-роутера в квартире, сообщил агентству «Прайм» Назаренко.

Но есть набор простых правил, которые снизят риски облучения, отметил специалист. Назаренко советует подключать к интернету через кабель все, что возможно. Кроме того, не следует подвергать себя ненужному облучению.

«Не очень просто взять себе за правило выключать роутер на ночь и очень сложно сделать так, чтобы по кабелю интернет был, а Wi-Fi мог бы быть отключен, решение этой задачи требует серьезного взаимодействия с провайдером, но тем не менее для пользы для здоровья это делать надо», — заявил Назаренко.

Третье правило заключается в том, что в квартире должно быть место, в котором не будет устойчивого Wi-Fi, рассказал специалист. Устанавливать Wi-Fi-роутер в квартире нужно так, чтобы устройство было максимально удалено от мест постоянного пребывания проживающих в квартире людей, уточнил специалист.

Ранее врач Элина Шарифуллина заявила, что даже обычный роутер может навредить здоровью человека. Медицинский специалист отметила, что беспроводные маршрутизаторы вызывают тошноту, повышенную утомляемость, головную боль, нарушения памяти и даже способствуют удушью.