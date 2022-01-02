МЧС: огромный астероид Апофис опасно сблизится с Землей в 2029 году

Москва, 2 января. Астероид Апофис весом около 30 тонн и диаметром почти 400 метров подлетит к Земле на очень близкое расстояние весной 2029 года, сообщили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС России).

Астероид сблизится с нашей планетой на расстояние, на котором размещены на орбите геостационарные спутники 13 апреля 2029 года. В случае его столкновения с Землей высвободится объем энергии в 1717 мегатонн, что в 30 раз превосходит энергию взрыва самой мощной в мире термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году в СССР.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — цитирует прогноз ВНИИ ГОЧС РИА Новости.

Ранее NASA предупредило о двух потенциально опасных астероидах, которые приближаются к Земле. Один из них имеет ширину около 104 метров, он пройдет мимо планеты на расстоянии 5,6 млн километров 11 января 2022 года. Второй астероид вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Он пройдет от Земли на расстоянии 0,013 астрономической единицы 18 января.