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Пилоты экстренно вернули самолет Москва — Челябинск в аэропорт вылета

Происшествия
Пилоты экстренно вернули самолет Москва — Челябинск в аэропорт вылета
pxhere.com

Москва, 2 января. Самолет, выполнявший полет по направлению Москва — Челябинск, экстренно совершил посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера.

Речь идет о самолете SSJ-100. Пилоты вернули его в аэропорт Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности бортового компьютера. Чтобы выработать топливо, лайнеру пришлось сделать девять кругов вблизи аэропорта. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал, передает ТАСС.

Ранее в Пулково были задержаны более 20 рейсов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Ситуация улучшилась после вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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