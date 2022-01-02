Пилоты экстренно вернули самолет Москва — Челябинск в аэропорт вылета

Москва, 2 января. Самолет, выполнявший полет по направлению Москва — Челябинск, экстренно совершил посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера.

Речь идет о самолете SSJ-100. Пилоты вернули его в аэропорт Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности бортового компьютера. Чтобы выработать топливо, лайнеру пришлось сделать девять кругов вблизи аэропорта. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал, передает ТАСС.

Ранее в Пулково были задержаны более 20 рейсов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Ситуация улучшилась после вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры.