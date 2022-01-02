Читатели The Daily Mail высмеяли угрожающего России Байдена

Вашингтон, 2 января. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал об угрозе американского лидера Джо Байдена применить к России «масштабные санкции».

Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Во время беседы Байден пообещал принять меры в случае «вторжения» Москвы на Украину. Российский президент Владимир Путин заявил, что санкции стали бы крупной ошибкой, поскольку привели бы к полному разрыву отношений. Статья вызвала бурное обсуждение среди британских читателей.

«Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать», — заявил пользователь MidlandsYam.

Сам Байден после разговора сообщил, что он «ясно дал понять» российскому коллеге о недопустимости «вторжения» на Украину и пригрозил «высокой ценой» в случае «агрессии».

«Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в Сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся», — отметил TD5555.

Пользователь с ником BigBlueBill заявил, что ни один лидер не боится Байдена. Напротив, над ним скорее смеются. Этот политик не годится, чтобы «управлять купальней», так что нечего и говорить об управлении страной, заключил читатель.