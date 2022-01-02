Спасатель Кузнецов: низкая температура не гарантирует прочность льда на водоемах

Москва, 2 января. Катание на замерзших водоемах опасно в любую погоду и период зимы. При этом гарантией, что человек не провалится, не являются даже минусовые температуры, предупредил добровольный спасатель Виталий Кузнецов.

Около водоемов всегда установлены таблички об опасности, отметил специалист. Как правило, соответствующие предупреждения оглашают весной, однако каких-либо заявлений о безопасности такого времяпрепровождения нет зимой, хотя риск провалиться есть всегда. Поэтому стоит помнить, что наименьшая опасность будет только после того, как минусовые температуры держатся на протяжении длительного времени, передает радио Sputnik.

«Надо понимать, что лед на водоеме может быть не готов к тому, чтобы на него выходили, даже если температура держится минус 15 градусов. Потому что его толщина при этом может быть три-четыре сантиметра. На температуру, на мороз в отрыве от толщины льда ориентироваться нельзя», — объяснил Кузнецов.

Особенно стоит воздержаться от выхода на лед для запуска салютов. Это может быть опасно при любой толщине, предупредил спасатель Ярослав Черногоров.