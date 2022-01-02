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Юрист Радченко объяснил важность присутствия нотариуса при заключении сделок

Общество
Юрист Радченко объяснил важность присутствия нотариуса при заключении сделок
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 января. Сделка может быть признана недействительной в ряде случаев, однако минимизировать такие риски способен нотариус. Об этом предупредил председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Илья Радченко.

Так, человек может быть признан недееспособным после заключения сделки, отметил эксперт. Признаки, указывающие на такой исход, можно заметить самостоятельно, однако иногда это трудно. В таких случаях на помощь придет именно нотариус, имеющий за спиной огромный опыт коммуникации. Об этом передает агентство «Прайм».

«Поэтому важные сделки лучше проводить с участием нотариуса. Конечно, он не психиатр, но по закону обязан сделать все, чтобы убедиться, что человек понимает значение своих действий, транслирует свою волю и хочет именно того, о чем говорит», — объяснил Радченко.

Юрист также добавил, что именно нотариус сможет законно проводить видеофиксацию. Это станет дополнительным доказательством того, что на момент совершения сделки контрагент был вменяем.

Нотариус также способен минимизировать риски попадания к мошенникам. Адвокат Мария Сойту перечислила самые «ходовые» на сегодняшний день схемы.

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