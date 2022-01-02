Курбан Омаров публично обвинил Ксению Бородину в измене и принялся угрожать

Москва, 2 января. Экс-супруг телеведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров долго время не называл причины развода. Однако внезапно решил признаться, что знал об обмане возлюбленной, а также пригрозил ей публикацией видеоподтверждения.

Об этом Омаров заявил в своем Instagram. В сторис он опубликовал несколько текстов. Сначала он призвал подписчиков быть осторожнее с друзьями, так как они могут вступить в интимную связь с их женами.

«Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, только не с моей шестеркой», — признался Курбан.

Бородина отмечала Новый год в компании друга бывшего супруга Тимофея Симищенко. По словам Омарова, мужчина должен ему 3 млн. Кроме того, Курбан долгое время слышал разговоры за спиной и имеет видеоподтверждение измены Ксении. В заключение предприниматель заявил, что для него остается главным общение с общей дочерью Теоной. В случае, если эту возможность у него отнимут, Омаров грозится отомстить.

«Я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна, и я буду молчать как рыба об лед!», — заключил мужчина.

Ксению Бородину ранее заметили в компании друга ее бывшего мужа — бизнесмена Курбана Омарова. Приятель предпринимателя, которого зовут Трофим Симищенко, присутствовал на дне рождения младшей дочери знаменитости.