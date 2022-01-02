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Мигрантов-нарушителей начнут выдворять из России с запретом на повторный въезд

Общество
Мигрантов-нарушителей начнут выдворять из России с запретом на повторный въезд
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 января. Незаконно работающих в России иностранцев с 1 января начнут выдворять с запретом на обратный въезд, их работодателям грозят штрафы до 800 тыс. рублей за человека, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать правовой статус без выезда из страны. Не имеющим документов для работы мигрантам посоветовали срочно обратиться в органы внутренних дел, их работодателям нужно оформить трудовые отношения и уведомить об этом территориальные органы МВД в трехдневный срок.

«Тем, кто не имеет разрешения на трудоустройство иностранных граждан, следует обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию», — цитирует сообщение МВД газета «Известия».

Нарушителям грозит административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы России или без него, сообщил изданию юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу. Работодателям грозит штраф до 800 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что желающие остаться в России на срок более 90 дней мигранты и иностранцы будут обязаны сдавать тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Результаты теста будут действительны в течение года. По окончании этого срока необходимо пересдать анализ.

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