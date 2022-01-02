Потерявшие работу из-за сокращений россияне могут выйти на пенсию досрочно

Москва, 2 января. Российские граждане, которых уволили с работы из-за сокращений, могут начать получать пенсионные отчисления досрочно. Соответствующее право закрепляется законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу с начала этого года.

Согласно тексту проекта, обязательным условием для более раннего выхода на пенсию по старости является сокращение штата сотрудников, полная ликвидация организации, либо прекращение деятельности ИП. Вместе с этим гражданам также необходимо иметь страховой стаж работника. Так, для мужчин это срок в 25 лет, а для женщин в 20 лет.

«Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше», — следует из текста законопроекта.

Помимо этого, ранее стало известно, что в 2022 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Так, размер фиксированных отчислений после индексации составит 6401 рубль, а в апреле социальные выплаты увеличатся на 7,7%.