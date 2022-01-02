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Россия завершила очередной этап модернизации Тихоокеанского флота

Армия
Россия завершила очередной этап модернизации Тихоокеанского флота
wikipedia.org  /  US military/Общественное достояние

Москва, 2 января. 21 декабря 2021 года в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) приняты атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег» и ударная субмарина проекта 885М «Новосибирск».

За последние несколько лет, и в первую очередь за ушедший 2021 год, возможности ТОФа и его уровень боевой подготовки существенно выросли, передают «Известия».

Кроме того, ТОФ стал основным получателем современной военно-морской техники в прошедшем году. Боеготовый состав пополнил фрегат «Маршал Шапошников». Советский БПК проекта 1155 прошел кардинальное обновление с практической полной заменой основных видов оружия. Теперь корабль может применять противокорабельные ракеты «Уран», крылатые ракеты «Калибр» и противолодочные — «Ответ».

Флот Великобритании тем временем оставляет, по мнению властей страны, желать лучшего. Он не отвечает требованиям времени и той внешней политике, которую проводит правительство. ВМС Великобритании, по их мнению, имеют недостаточную численность, ограниченные наступательные возможности, слабое техническое обслуживание.

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