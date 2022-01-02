«Известия»: продовольствие в России может подорожать на 15-20% в 2022 году

Москва, 2 января. Китай скупает продовольствие во всем мире, это может привести к дальнейшему росту цен на продукты и спровоцировать кризис в некоторых странах.

У Китая нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием», подчеркивают в Пекине. Но накопление запасов продовольствия в КНР провоцирует рост цен на продукты в мире, считает президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Шибата.

В первую очередь страдают беднейшие страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Латинской Америке, где, по данным ООН, недоедают десятки миллионов людей. Но под удар может попасть любая страна.

«В числе потенциальных потерпевших — Бразилия, США и Канада, Европейский Союз, Китай и Япония, в силу особенности их экономик и структуры производства и потребления продуктов питания, зависимости от импорта», — цитирует независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова газета «Известия».

Ситуацию в России специалист считает более-менее устойчивой. Но в этом году продовольствие может подорожать на 15-20%, уточнил Хазанов. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в начале декабря предупреждал, что вслед за второй инфляционной волной в стране будет и третья. Следующий инфляционный всплеск, по его словам, будет особенно ощутим во втором полугодии.

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила, что, согласно предварительным данным, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Рост потребительских цен превысил оценки властей и стал максимальным с 2015 года.