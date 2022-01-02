Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 01:22
01:01
Общество
Сомнолог Царева посоветовала соблюдать режим дня для восстановления сна после Нового года
00:56
Общество
Гинцбург сообщил о доступности назальной вакцины против COVID-19 через 3-4 месяца
00:51
Армия
Россия завершила очередной этап модернизации Тихоокеанского флота
00:48
Общество
Розничные магазины и общепит Петербурга начали требовать QR-коды у граждан
00:42
Экономика
«Известия»: продовольствие в России может подорожать на 15-20% в 2022 году
00:25
Общество
Академик Тутельян призвал контролировать прием пищи за праздничным столом
00:24
Экономика
Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году
00:17
Политика
Экс-депутат Рады посоветовал Киеву не претендовать на регионы России
23:56
Общество
Достучаться с помощью киноязыка: фильм «Гранит» открыл реальную картину мира зрителям
23:49
Происшествия
Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году

  /   Обновлено: 02 января 2022 00:24
Экономика
Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 2 января. Цены на жилье в России могут подняться на 10-15% в 2022 году из-за высокой инфляции, нехватки рабочих и повышения стоимости земли. Если не остановить подорожание стройматериалов, это приведет к еще большей наценке на недвижимость, сообщила эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Она подчеркнула, что за последний год в крупных городах России стоимость квадратного метра жилищной площади выросла в среднем на 29%, поднявшись с 88 тысяч рублей до 114 тысяч. При этом средняя цена за «квадрат» на вторичном рынке увеличилась на 25% — с 84 тысяч рублей до 105 тысяч.

«Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка», — сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что в новом году спрос на новостройки стабилизируется, вернувшись к показателям доковидного 2019-го года. По его словам, это вызвано тем, что большинство людей, планировавших приобрести жилье, уже сделали это.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2022 году в России ожидается снижение темпов роста цен на недвижимость. Она отметила, что пик повышения стоимости жилья уже пройден.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году
недвижимость квартиры рост цен покупка жилья стоимость жилья
Комментировать