Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году

Москва, 2 января. Цены на жилье в России могут подняться на 10-15% в 2022 году из-за высокой инфляции, нехватки рабочих и повышения стоимости земли. Если не остановить подорожание стройматериалов, это приведет к еще большей наценке на недвижимость, сообщила эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Она подчеркнула, что за последний год в крупных городах России стоимость квадратного метра жилищной площади выросла в среднем на 29%, поднявшись с 88 тысяч рублей до 114 тысяч. При этом средняя цена за «квадрат» на вторичном рынке увеличилась на 25% — с 84 тысяч рублей до 105 тысяч.

«Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка», — сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что в новом году спрос на новостройки стабилизируется, вернувшись к показателям доковидного 2019-го года. По его словам, это вызвано тем, что большинство людей, планировавших приобрести жилье, уже сделали это.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2022 году в России ожидается снижение темпов роста цен на недвижимость. Она отметила, что пик повышения стоимости жилья уже пройден.