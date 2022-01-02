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Экс-депутат Рады посоветовал Киеву не претендовать на регионы России

  /   Обновлено: 02 января 2022 00:17
Политика
Экс-депутат Рады посоветовал Киеву не претендовать на регионы России
facebook.com  /  Слуга Народу

Киев, 2 января. Киеву стоит заняться удержанием своих территорий, а не претендовать на российские, проявяя «хуторянский патриотизм». Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, политолог Игорь Марков.

Так он прокомментировал вбросы украинских политиков о том, что Кубань и части Воронежской, Белгородской и Ростовской областей якобы принадлежат Киеву. Подобные заявления не новы и являются информационными вбросами, отметил политолог в интервью «Известиям».

«Там реальная катастрофа: страна может замерзнуть, кратно повышаются цены, причем на продукты первой необходимости. Люди на грани выживания. Поэтому такие информационные вбросы», — объяснил Марков.

По его словам, Киеву не нравится, что он не может контролировать судьбу страны, а важные решения по поводу этого принимаются на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В заключение эксперт посоветовал Киеву следить за удержанием своих территорий.

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского возмутило его сограждан. Жители страны выразили свои претензии к главе государства на просторах Сети.

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