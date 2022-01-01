Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 01:22
01:01
Общество
Сомнолог Царева посоветовала соблюдать режим дня для восстановления сна после Нового года
00:56
Общество
Гинцбург сообщил о доступности назальной вакцины против COVID-19 через 3-4 месяца
00:51
Армия
Россия завершила очередной этап модернизации Тихоокеанского флота
00:48
Общество
Розничные магазины и общепит Петербурга начали требовать QR-коды у граждан
00:42
Экономика
«Известия»: продовольствие в России может подорожать на 15-20% в 2022 году
00:25
Общество
Академик Тутельян призвал контролировать прием пищи за праздничным столом
00:24
Экономика
Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году
00:17
Политика
Экс-депутат Рады посоветовал Киеву не претендовать на регионы России
23:56
Общество
Достучаться с помощью киноязыка: фильм «Гранит» открыл реальную картину мира зрителям
23:49
Происшествия
Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери

  /   Обновлено: 01 января 2022 23:49
Происшествия
Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери
pixabay.com

Тверь, 1 января. Семилетний мальчик выпал из окна жилого дома на Комсомольском проспекте в Твери. Происшествие случилось вечером 1 января.

По данным МЧС, мальчика госпитализировала машина скорой помощи. Ребенок играл в своей комнате и по неизвестной причине решил залезть на подоконник. В результате произошел несчастный случай, выяснил «КП-Тверь».

Отмечается, что падение помог смягчить снежный покров. По предварительным данным, жизни мальчика ничего не угрожает. Региональный СК начал доследственную проверку.

В Бирске накануне новогодних праздников девочки 8 и 16 лет попали в больницу после отравления угарным газом. Детей госпитализировали в районную больницу.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери
тверь ребенок скорая
Комментировать