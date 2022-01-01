Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Твери

Тверь, 1 января. Семилетний мальчик выпал из окна жилого дома на Комсомольском проспекте в Твери. Происшествие случилось вечером 1 января.

По данным МЧС, мальчика госпитализировала машина скорой помощи. Ребенок играл в своей комнате и по неизвестной причине решил залезть на подоконник. В результате произошел несчастный случай, выяснил «КП-Тверь».

Отмечается, что падение помог смягчить снежный покров. По предварительным данным, жизни мальчика ничего не угрожает. Региональный СК начал доследственную проверку.

В Бирске накануне новогодних праздников девочки 8 и 16 лет попали в больницу после отравления угарным газом. Детей госпитализировали в районную больницу.