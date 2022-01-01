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Жертвой запуска фейерверков в Рязанской области оказался московский полицейский

Происшествия
Жертвой запуска фейерверков в Рязанской области оказался московский полицейский
Невские Новости  /  Иван Прокопчик

Рязань, 1 января. Мужчина, погибший при запуске фейерверка в Захаровском районе Рязанской области, оказался сотрудником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Восточному административному округу Москвы. Об этом говорится в материале источника в правоохранительных органах.

Сообщается, что в Новый год он вместе со своей семьей запускал фейерверки на участке частного дома. Погибший самостоятельно разместил пусковую установку, однако во время салюта произошел взрыв. Полицейский получил черепные травмы, от которых он скончался на месте происшествия. Известно, что он был полицейским с 2003 года, передает ТАСС.

«Погибшим оказался подполковник полиции, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности ОЭБиПК УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве», — следует из сообщения.

Также ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Петербурга из горящей квартиры на проспекте Науки в Калининском районе города. Сообщается, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, площадь огня составила 15 квадратных метров.

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