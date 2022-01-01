Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Тихвином

Тихвин, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на Ленинградской улице в Тихвине. Авария унесла жизнь одного человека.

Известно, что в аварию попал пассажирский автобус под номером 896, следовавший по маршруту Санкт-Петербург (Обводный) — Тихвин. По словам одного из очевидцев, дорога была плохо освещена. Мужчину, стоявшего в ожидании транспорта, сбил автобус. Удар был сильным.

Сообщается, что у автобуса разбиты фары. Никто из пассажиров во время столкновения не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все подробности и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее появились кадры смертельного ДТП с участием автомобиля Lexus в Нижневартовске. В результате столкновения транспортного средства от полученных травм скончались один взрослый и ребенок, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.