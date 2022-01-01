Пьяный сын ударил мать ножом в голову в Ленобласти

Волхов, 1 января. Сын в состоянии алкогольного опьянения нанес матери ножевой удар в область головы, рассказал источник в правоохранительных органах.

Кровавая расправа случилась в Волховском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.

Накануне на Украине десятилетний мальчик 12 часов спасал отца от обморожения в зимнем лесу в пургу и под ледяным дождем. Во время прогулки мужчине стало плохо, и до прибытия полицейских и кинолога с собакой ребенок лежал на родителе в стремлении согреть своим телом, а также пытался дозвониться матери и сообщить о случившемся. Попытка увенчалась успехом лишь около шести вечера. Правоохранителям пришлось пройти четыре километра, чтобы обнаружить пропавших.