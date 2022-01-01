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«БКС Экспресс»: ключевым фактором цены золота в 2022 году станет инфляция в США

  /   Обновлено: 01 января 2022 21:45
Экономика
«БКС Экспресс»: ключевым фактором цены золота в 2022 году станет инфляция в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 января. Аналитики «БКС Экспресс» спрогнозировали динамику биржевых цен на золото. Эксперты предполагают, что драгоценный металл будет утрачивать функцию защитного финансового инструмента. Об этом сообщает портал Bankirof.ru

Уровень инфляции в Соединенных Штатах Америки достиг максимального значения. Центральные банки многих стран мира готовятся к ужесточению денежно-кредитной политики. На этом фоне эксперты ожидают умеренного роста котировок золота.

Уже в период с января по июнь стоимость тройской унции может достигнуть от 1 900 до 2 000 долларов. Настороженность долгосрочных инвесторов вызывает сохранение относительно стабильных цен на актив в условиях увеличения количества денег в государстве.

Биржевая стоимость золота снижалась в течение декабря прошлого года. Причиной этого могли стать опасения рыночных игроков в отношении политики Федеральной резервной системы США.

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инфляция золото инвестиции защитный актив
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