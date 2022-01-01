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Десятилетний мальчик 12 часов спасал отца от обморожения в лесу на Украине

Происшествия
Десятилетний мальчик 12 часов спасал отца от обморожения в лесу на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Павлодар, 1 января. Десятилетний мальчик на протяжении 12 часов в пургу и под ледяным дождем согревал своим телом отца, которому стало плохо на морозе в лесу, информировала пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Во вторник правоохранителям поступил звонок от жительницы Павлодара. Женщина рассказала, что ее муж и сын ушли в лес около часу дня, однако домой так и не вернулись. Но в 18:00 до нее дозвонился ребенок и сообщил, что отцу стало плохо, а они находятся где-то неподалеку от подвесного моста.

Патрульным пришлось пройти четыре километра по лесу, чтобы разыскать мужчину с сыном. В поисках участвовал кинолог с собакой. Отмечается, что мальчик лег на родителя, чтобы спасти его теплом собственного тела.

Девятилетний школьник пропал в Правобережном районе Магнитогорска в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Позднее пропавшего нашли живым, его жизни ничего не угрожает.

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