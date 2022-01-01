Полиция ЮАР задержала владельца крупной прачечной за торговлю наркотиками

Претория, 1 января. Правоохранительные органы арестовали южноафриканца за хранение крупной партии наркотиков. В ходе досмотра у преступника конфисковали около 1000 таблеток, запрещенного в ЮАР вещества.

Во время патрулирования улиц Кейптауна полицейские обратили внимание на «нервничающего» мужчину. Стражи порядка потребовали его показать содержимое сумки. Однако подозреваемый отказался выполнить приказ и попытался обмануть силовиков, сказав, что ему ее «просто дали подержать».

«Когда его спросили, что внутри, он начал оправдываться, якобы его попросили отнести ее на стоянку торгового центра. Офицеры открыли поклажу и обнаружили внутри пластиковый пакет с 1000 таблеток мандракса. Подозреваемый предложил патрульным в качестве взятки более тысячи рэндов (местная валюта ЮАР. — Прим. ФАН). Его арестовали за нарушение сразу двух законов страны: попытка подкупа правоохранителей и оборот наркотиков», — рассказал представитель южноафриканской полиции (SAPS), капитан Фредерик ван Вик.

Позже выяснилось, что задержанный является владельцем крупной прачечной. Через некоторое время он предстанет перед судом.

Ранее власти ЮАР привели силы внутренней безопасности в состоянии повышенной готовности. Правительство опасается возникновения массовых беспорядков, связанных с отменой условно-досрочного освобождения экс-лидера страны Джейкоба Зумы.