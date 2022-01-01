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Жители Украины раскритиковали новогоднее поздравление Зеленского

Политика
Жители Украины раскритиковали новогоднее поздравление Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 1 января. Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского возмутило его сограждан. Жители страны выразили свои претензии к главе государства на просторах Сети.

Во время своего выступления украинский лидер отчитывался о победах спортсменов, учителей и врачей. Однако интернет-пользователи обратили внимание на фактические цифры, которые говорят совершенно о другом. Представители указанных профессий уезжают из страны в поиске более комфортных условий оплаты труда.

«Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» — написала журналистка Ольга Палий.

Заявления Зеленского о повышении зарплат буквально привели украинцев в ярость. По словам экс-министра социальной политики Андрея Ревы, президенту просто нечего сказать людям.

Жители Украины раскритиковали новогоднее поздравление Зеленского
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование», — отметил он.

Другие комментаторы назвали главу государства лицемером, который не справляется с обязанностями президента. Пользователи Сети отметили, что им было нудно и тошно слушать речь Зеленского.

Ранее сообщалось, что во время обращения к украинцам Зеленский перешел на русский язык. Политик заявил о необходимости убрать линию разграничения в Донбассе.

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