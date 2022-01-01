Максим и Гарри Галкины исполнили песню Эдит Пиаф в спецвыпуске «Двух звезд»

Москва, 1 января. Шоумен Максим Галкин сделал большой подарок фанатам, выступив на одной сцене с сыном Гарри, которому всего восемь лет.

В новогоднем выпуске «Двух звезд» Галкины исполнили на французском языке легендарную песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien. Публика была в восторге от их выступления. Член жюри шоу, оперная певица Аида Гарифуллина отметила навыки юного исполнителя.

«Такой дифтонг, Гарри! Я знаю, какой труд стоит за этим! Восхитительно!» — заявила Гарифуллина.

Судей шоу поразило, как чисто восьмилетний мальчик говорит на французском языке. Зал после выступления знаменитых отца и сына длительное время скандировал «Браво!».

Композитор Игорь Крутой, также сидевший в жюри, высоко оценил не только мастерство Галкиных, но и внешний вид артиста и его сына. Они вышли на сцену в одинаковых рубашках.

Ранее Галкин признался в желании сменить место жительства. Периодически юмористу надоедает подмосковный замок, в котором они живут с певицей Аллой Пугачевой. Он хотел бы сменить его на более современное жилье.