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Сотрудники издания Radio Lengo Songo провели благотворительную новогоднюю акцию для детей ЦАР

Весь мир
Сотрудники издания Radio Lengo Songo провели благотворительную новогоднюю акцию для детей ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 1 января. Ведущие Radio Lengo Songo поздравили центральноафриканцев с Новым годом.

«Новый год — это праздник надежды. Все мы надеемся на лучшую жизнь. Это праздник чудес, в который исполняются все желания», — говорится в материале издания.

Сотрудники информационного портала устроили благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей. Ведущие организовали для юных центральноафриканцев конкурсы с подарками и рассказали им о новогодних традициях России и европейских стран.

«Мы хотим, чтобы наше молодое поколение получало лучшее в этой жизни, даже если сейчас они не могут себе это позволить. Мы постарались устроить настоящий праздник и подарили детям разнообразные призы.

Также мы дали подрастающим центральноафрикацам возможность выступить в прямом эфире Radio Lengo Songo и поздравить всю страну. Посещение нашей студии оставило детям веселые и интересные воспоминания», — сообщили ведущие.

Сотрудники издания Radio Lengo Songo провели благотворительную новогоднюю акцию для детей ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил население Центральноафриканской Республики и российских инструкторов, работающих в ЦАР, с наступающим Новым годом:

«Наши сограждане, а это не только сотрудники СОМБ, но и бизнесмены, и дипломаты уже долгое время участвуют в создании условий для развития Центральноафриканской Республики.

Поздравляю с наступающим Новым годом всех инструкторов как встречающих Новый год в ЦАР, так и находящихся в отпусках. Поздравляю наших друзей центральноафриканцев и всех россиян, переживающих за своих соотечественников, работающих в сложных африканских условиях».

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