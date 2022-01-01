Сотрудники издания Radio Lengo Songo провели благотворительную новогоднюю акцию для детей ЦАР

Банги, 1 января. Ведущие Radio Lengo Songo поздравили центральноафриканцев с Новым годом.

«Новый год — это праздник надежды. Все мы надеемся на лучшую жизнь. Это праздник чудес, в который исполняются все желания», — говорится в материале издания.

Сотрудники информационного портала устроили благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей. Ведущие организовали для юных центральноафриканцев конкурсы с подарками и рассказали им о новогодних традициях России и европейских стран.

«Мы хотим, чтобы наше молодое поколение получало лучшее в этой жизни, даже если сейчас они не могут себе это позволить. Мы постарались устроить настоящий праздник и подарили детям разнообразные призы. Также мы дали подрастающим центральноафрикацам возможность выступить в прямом эфире Radio Lengo Songo и поздравить всю страну. Посещение нашей студии оставило детям веселые и интересные воспоминания», — сообщили ведущие.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил население Центральноафриканской Республики и российских инструкторов, работающих в ЦАР, с наступающим Новым годом: