Экономист из администрации Обамы обвинил Байдена в высоком уровне инфляции

Вашингтон, 1 января. Экономист администрации Обамы заявил, что принятие инфраструктурного плана Байдена приведет к дальнейшему разгону инфляции и усугубит дефицит федерального бюджета.

Об этом предупредил бывший экономический советник Обамы Стивен Раттнер, который в своей статье для «Нью-Йорк Таймс» раскритиковал президента Байдена за его ошибочную экономическую политику, которая привела к росту инфляции, особенно после того, как он сказал, что «предупредил» администрацию об этом.

