Экономист из администрации Обамы обвинил Байдена в высоком уровне инфляции

Вашингтон, 1 января. Экономист администрации Обамы заявил, что принятие инфраструктурного плана Байдена приведет к дальнейшему разгону инфляции и усугубит дефицит федерального бюджета.

Об этом предупредил бывший экономический советник Обамы Стивен Раттнер, который в своей статье для «Нью-Йорк Таймс» раскритиковал президента Байдена за его ошибочную экономическую политику, которая привела к росту инфляции, особенно после того, как он сказал, что «предупредил» администрацию об этом.

Serious inflation for the first time in decades, a virus that wouldn’t go away and much more. 2021 had a lot to chart. @nytopinion

https://t.co/EwnewAzjhF — Steven Rattner (@SteveRattner) December 22, 2021

В своем интервью в программе «Morning Joe» на канале MSNBC Раттнер заявил, что план инфраструктурный план Байдена стоимостью 1,75 триллиона долларов с большой долей вероятности приведет к увеличению федерального бюджета. Его прогноз согласуется с новым анализом Бюджетного управления Конгресса, согласно которому законопроект увеличит существующий дефицит примерно на 367 миллиардов долларов.

Раттнер считает, что рост инфляции был запущен пакетом мер по борьбе с COVID-19 стоимостью 1,9 триллиона долларов, который был подписан Байденом в этом году.

«Первородным грехом был План спасения Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов, принятый в марте. Законопроект, почти полностью не финансируемый, направлен на противодействие последствиям пандемии COVID-19, сосредоточив внимание на стимулировании спроса, а не на инвестициях. Это существенно повлияло на сегодняшний уровень инфляции», — говорит он.

В эфире MSNBC Раттнер заявил, что он и другие экономисты предупреждали Байдена, что «вложение беспрецедентного объема расходов в экономику, уже находящуюся на пути к восстановлению, будет означать слишком много денег в погоне за слишком малым количеством товаров».

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

По его мнению, с его стороны было бы безответственно предполагать, что массовая инфляция возникнет с улучшением темпов роста из-за размера экономики США, но все же забил тревогу по поводу ее влияния на дефицит, особенно с учетом расходов, включенных в законопроект.

«Я предполагаю, что последнее, что вы хотите сделать с инфляционным давлением — это усилить его. Если вы обещаете американскому народу сбалансированную программу, согласно которой не собираетесь увеличивать дефицит бюджета — и это было одним из главных преимуществ администрации — тогда у вас должна быть программа, на которую разумные люди могли бы посмотреть и сказать, что она не увеличит дефицит. По сути, мы готовим почву для увеличения государственного дефицита и долга на триллионы долларов», — сказал он.

Инфраструктурный план команды Байдена является одним из ключевых пунктов внутренней политики нынешней администрации. Вместе с тем несколько умеренных конгрессменов от Демократической партии считают, что стоимость плана, который изначально оценивался в 3 триллиона долларов, чрезмерно завышена. В результате многомесячных напряженных переговоров стоимость законопроекта была снижена до 1,75 триллионов долларов. Однако в конце декабря судьба билля оказалась под угрозой, когда сенатор Джо Манчин заявил, что выходит из переговоров. Основным мотивом своего решения сенатор назвал высокую стоимость инфраструктурного плана, который приведет к росту национального долга.

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Инфляция, которая в 2021 году достигла 30-летнего максимума, стала одной из основных тем, которые наиболее остро волнуют американское общество. Администрация Байдена неоднократно заявляла о временном характере роста цен, что обусловлено разрывами в цепочках поставок, которые привели к дефициту многих товаров и росту цен.

В ответ на рост инфляции руководство ФРС приступило к постепенному сокращению объемов ценных бумаг, находящихся на балансе американского Центробанка, а также анонсировало начало повышения ключевой ставки.