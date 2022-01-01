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Милонов: успех российских специалистов замотивировал африканские церкви примкнуть к РПЦ

Весь мир
Милонов: успех российских специалистов замотивировал африканские церкви примкнуть к РПЦ
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Желание религиозных деятелей Черного континента перейти в лоно Русской православной церкви напрямую связано с успехом российских инструкторов, деятельность которых укрепила доверительные отношения между Москвой и странами Африки. Такое мнение озвучил депутат Государственной думы Виталий Милонов в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Ранее около ста приходов Александрийского Патриархата попросили представителей РПЦ перевести их в лоно Русской православной церкви. В ходе заседания отечественное духовенство заявило о «невозможности дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата».

«Решение африканских религиозных деятелей является наглядной иллюстрацией того, насколько важную роль Россия играет на Черном континенте. Европа и Франция уходят из Африки, так как они не способны обеспечить безопасность региона, и местные жители не заинтересованы в развитии отношений со столь ненадежными «партнерами». В результате мы получаем комплексное развитие сотрудничества с Москвой, что хорошо демонстрирует желание приходов Александрийского Патриархата вступить в лоно Русской православной церкви», — считает собеседник ФАН.

Милонов: успех российских специалистов замотивировал африканские церкви примкнуть к РПЦ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Милонов отметил, что отечественным инструкторам, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», удалось в сжатые сроки сделать то, чего не смогли иностранные контингенты за десятилетия. Депутат ГД подчеркнул, что деятельность россиян хорошо отражает саму суть внешней политики Москвы:

«Интересно получилось. Приехали российские специалисты помогать бороться с преступностью и международными террористами, а в результате они утвердили репутацию Москвы как одного из самых важных участников миростроительного процесса в регионе. И даже не одного из самых важных, а самого важного.

До России никто не готов был заниматься сложнейшими проблемами региона. Доверие людей, которых не единожды обманывали «друзья» — очень сложно завоевать. Но наши ребята с этим справились. Это результат не обещаний или угроз, свойственных коллективному Западу. Это достижение дела, конкретных шагов и успехов отечественных инструкторов.

Эффективные действия российских специалистов показали хороший результат и профессионализм. Действия наших соотечественников отражают всю нашу суть. Через них Москва продемонстрировала всему миру умение бороться с международным терроризмом и возвращать порядок в страны, которые годами страдали от беспредела радикалов».

Милонов: успех российских специалистов замотивировал африканские церкви примкнуть к РПЦ
pixabay.com / FotografieLink

Милонов высоко оценил результативность российских специалистов в африканских странах. По мнению политика, серьезное отношение к делу и профессионализм оказались гораздо эффективнее пустых обещаний бывших метрополий, которыми жители Черного континента пресытились еще в прошлом веке.

«Самое главное, что показали россияне: не надо никого заставлять себя любить и уважать. Эти времена прошли. Африканские страны давно имеют независимость, что бы на этот счет не думали американцы и французы. Насильно мил не будешь. Надо заслуживать делом, а не словом, с чем успешно справились инструкторы.

Российские специалисты — лицо Кремля на геополитической арене. В Африке не видят политиков, министров. Для них Россия — это смелый и порядочный инструктор, который защищает их и гарантирует их безопасность», — заключил депутат.

Ранее протоирей Андрей Ткачев в интервью ФАН рассказал о важности вклада отечественных инструкторов в укрепление отношений между Россией и Африкой. По его мнению, именно их поведение и положительные качества привели к развитию сотрудничества в религиозной сфере между Москвой и странами Черного континента.

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россия африка рпц
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