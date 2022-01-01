Лена Миро жестко высказалась о фото Ксении Собчак утром 1 января

Москва, 1 января. Блогер Лена Миро сравнила свой внешний вид с внешностью телеведущей Ксении Собчак, которая опубликовала фотографию утром 1 января без фильтров.

Миро отметила, что Собчак, как и ей, 40 лет, но внешний вид стал отражением образа жизни. Блогер раскритиковала внешность телеведущий и отношение к ней.

«Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосенки — все это и не только это является результатом того, как Ксюшадь проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьет, как относится к себе и, как следствие, к людям», — написала Миро в своем блоге в «Живом Журнале».

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

По словам Миро, для нее недопустимо заснуть с косметикой на лице, как это сделала Собчак. Она заявила также, что не представляет, в каком нужно быть состоянии, чтобы проснуться с таким лицом как у телеведущей.

Собчак поделилась кадрами первого дня нового 2022 года на своей странице в Instagram. На одной из фотографий запечатлен вид леса из окна, а на другом снимке — она сама без фильтров.