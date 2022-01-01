Генпрокурор Ливии проверит министерство финансов на коррупцию

Триполи, 1 января. Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Саур потребовал от министерства финансов переходного Правительства национального единства (ПНЕ) раскрыть обстоятельства злоупотреблений, совершенных чиновниками ведомства. Нарушения связаны с переводом средств из государственной казны некоторым организациям.

Согласно данным местных СМИ, письмо на имя министра Халеда аль-Мабрука отправлено в понедельник, 27 декабря. Его попросили предоставить в генпрокуратуру разъяснения по поводу ряда сотрудников, которые, по версии следствия, выкрали крупные суммы денег. Подозрения основаны на докладе главы Национального управления по борьбе с коррупцией от 12 декабря.

В частности, речь идет о переводе в Ливийский медиацентр исследований и консультаций в Каире более четырех млн динаров (около 870 тысяч долларов). Выделенные ассигнования не согласуются с тем, что указано в бюджете страны.

Сиддик ас-Саур призвал руководителей департаментов министерства не препятствовать работе надзорных органов, включая Национальное управление по борьбе с коррупцией, и дать возможность правоохранителям расследовать нарушения.

Кабмин Абд аль-Хамида Дабибы не в первый раз попадает под подозрения генпрокурора. Силовики уже арестовали двух министров. В отношении них возбуждены уголовные дела в связи с обвинениями в коррупции.

Ранее прокуратура североафриканской страны объявила о задержании сотрудницы банка Jumhouria. Женщина похитила более 1,8 млн динаров со счетов клиентов финансовой организации.