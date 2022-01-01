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Путин представил к награде российских дипломатов Леонтьева и Степанова

Политика
Путин представил к награде российских дипломатов Леонтьева и Степанова
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами дипломатов Олега Степанова и Владимира Леонтьева.

Как следует из указа на сайте правовой информации, посол России в Канаде Олег Степанов удостоен Ордена дружбы. Такая же награда была присвоена гражданину ФРГ Хельмуту Хану, который возглавляет общественную организацию «Форум имени Р.Коха и И.И.Мечникова».

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев получил Орден почета.

Ранее стало известно, что российский лидер подписал указ о награждении врачей и медицинских работников страны за борьбу с коронавирусной инфекцией. Обладателями орденов и медалей стали более 50 специалистов.

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