Путин представил к награде российских дипломатов Леонтьева и Степанова

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин наградил орденами дипломатов Олега Степанова и Владимира Леонтьева.

Как следует из указа на сайте правовой информации, посол России в Канаде Олег Степанов удостоен Ордена дружбы. Такая же награда была присвоена гражданину ФРГ Хельмуту Хану, который возглавляет общественную организацию «Форум имени Р.Коха и И.И.Мечникова».

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев получил Орден почета.

Ранее стало известно, что российский лидер подписал указ о награждении врачей и медицинских работников страны за борьбу с коронавирусной инфекцией. Обладателями орденов и медалей стали более 50 специалистов.