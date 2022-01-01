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Десять богатейших людей мира заработали более 400 млрд долларов за 2021 год

  /   Обновлено: 01 января 2022 20:41
Экономика
Десять богатейших людей мира заработали более 400 млрд долларов за 2021 год
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 января. Совокупное состояние миллиардеров из первых десяти строчек Bloomberg Billionaires Index за 2021 год увеличилось на 402,17 млрд долларов, сообщает портал ProFinance.ru.

В этот топ входят Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Баллмер, Ларри Эллисон и Уоррон Баффет.

Больше всех заработал американский предприниматель Маск, по итогам предыдущего года ставший богаче на 121 млрд долларов. Это стало возможно из-за повышения котировок автопроизводителя Tesla, сооснователем которого он является. Рост стоимости ценных бумаг составил порядка 60%.

Американское издание Time ранее назвало Маска человеком года. Главред издания заявил, что бизнесмен оказывает экстраординарное влияние на жизнь всей планеты.

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