Ливийский эксперт призвал привлечь к ответственности премьера ПНЕ

Триполи, 1 января. Ливийский эксперт по конституции Салем аль-Алем заявил, что премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба находится в тяжелом положении и по закону не имеет права выполнять обязанности, поскольку все еще является кандидатом на президентский пост.

По его словам, политик может вернуться на должность, но только после отказа от участия в плебисците, чего не случилось. Таким образом, председательство Дабибы на заседании кабмина в минувший четверг нарушило закон.

Аль-Алем отметил, что премьера необходимо привлечь к ответственности, поскольку все задачи, поставленные перед ним, согласно результатам Женевских переговоров, так и не выполнились. Примечательно, что Дабиба провел встречу, отметив собственное возвращение на пост, несмотря на опасения, что перенос президентских выборов в Ливии может поставить под угрозу его положение.

Мандат Правительства национального единства закончился 24 декабря, но посольство Великобритании в Триполи сообщило, что Лондон «продолжает признавать ПНЕ в качестве органа, которому поручили провести голосование, и не одобряет создание параллельных институтов».

В отдельном совместном заявлении, в том числе Франция, Германия, Италия и США подчеркнули, что «передача власти должна произойти после объявления результатов выборов». При этом парламентский комитет, которому поручили наблюдать за плебисцитом, призывал к перестановкам в ПНЕ, отмечая слишком высокие риски назначения новой даты голосования.

Ранее сотни ливийцев вышли на мирные демонстрации в Триполи и высказались против иностранного вмешательства в политический процесс. Кроме того, митингующие отвергли отсрочку президентских и парламентских выборов, потребовав проведения всеобщего плебисцита 24 января, согласно предложению, внесенному избиркомом.