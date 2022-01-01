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Euronews: лидеры европейских стран в новогодних обращениях призвали людей вакцинироваться

  /   Обновлено: 01 января 2022 20:33
Политика
Euronews: лидеры европейских стран в новогодних обращениях призвали людей вакцинироваться
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 1 января. Лидеры ведущих государств мира в своих новогодних обращениях напомнили о важности вакцинации и ревакцинации от коронавируса, передает телеканал Euronews.

Так, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что те, кто не привились от коронавируса, сильно рискуют заразиться и тяжело болеть, поэтому нужно обязательно «вакцинироваться и ревакцинироваться безотлагательно и без страха».

Поздравляя граждан Франции с Новым годом Эммануэль Макрон назвал вакцинацию сильным козырем в борьбе с пандемией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что именно благодаря прививкам ситуация улучшится.

«Я хочу прямо обратиться к тем, кто еще не вакцинировался, к тем, кто думает, что болезнь их не коснется: посмотрите на людей, которые сейчас в больницах. На их месте можете оказаться вы», — заявил Джонсон.

Лидер КНР Си Цзиньпин рассказал, что Пекин предоставил 2 млрд доз вакцин 120 государствам и международным организациям для борьбы с коронавирусом.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала необходимость вакцинации в борьбе с коронавирусом. По ее словам, прививка поможет достигнуть коллективного иммунитета.

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