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Нардеп Волошин рассказал, какая особенность Владимира Путина много лет спасает Украину

Политика
Нардеп Волошин рассказал, какая особенность Владимира Путина много лет спасает Украину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Киев, 1 января. Украина зря продолжает раздражать Россию, испытывая терпение единственного человека, благодаря которому украинцы еще имеют свою государственность.

Уже даже бывшие американские кураторы киевского режима настоятельно рекомендуют Украине попридержать коней в обострении отношений с Россией. Причем они уверены, что США с РФ никогда не столкнуться в открытом конфликте, в то время как вероятность радикального ухудшения отношений между Киевом и Москвой все выше и выше.

Об этом в эфире украинского канала 112 сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Олег Волошин, отметив, что недавно совершенно случайно встретил в аэропорту Брюсселя бывшего посланника Госдепа США в Киеве Курта Волкера. Американский дипломат спросил у парламентария, почему Банковая так упрямо нагнетает ситуацию в отношениях с Россией.

Волкер предупредил Волошина о риске уничтожения Украины из-за столь наглого поведения в особенности на линии разграничения в Донбассе. Он, в частности, отметил, что риски обострения отношений между Россией и США в данный момент легко просчитываются. Их просто нет. Вашингтон с Москвой никогда не затеют конфликт, прекрасно понимая, чем это все может закончиться. С другой сторону оценку Киевом решимости Москвы к самым жестким действиям и оценку РФ степени угрозы со стороны Украины просчитать невозможно. Волкер повторил, что украинская власть играет в очень опасные игры, которые действительно могут привести к исчезновению Украины с карты Европы.

Нардеп Волошин рассказал, какая особенность Владимира Путина много лет спасает Украину
Федеральное агентство новостей /

Комментируя эту встречу, Олег Волошин подчеркнул, что Украина действительно ведет себя как психопат-самоубийца и жива она только благодаря одному человеку — возможно последнему патриоту Украины в России.

«Россия, как это ни странно, еще готова с нами договариваться о налаживании отношений. Последний патриот Украины в России — это сам Владимир Путин. Он, наверное, единственный в Кремле, кто по-прежнему верит в концепцию, что мы один народ. Мы должны радоваться, что он так думает. Если бы он так не думал, он относился бы к Украине, как к враждебной, зловредной стране, которую не жалко. То есть так, как наша власть и заслуживает. Зеленский только подталкивает его к радикальному решению новыми санкциями и антироссийскими выпадами. В то же время Путин нас жалеет. Он верит, что рано или поздно русские и украинцы будут жить как один народ. Только эта особенность российского президента до сих пор спасает Украину, уже много лет», — заверил зрителей Волошин.

Народный депутат добавил, что на самом деле России и нужны военные методы для полного и фатального усмирения Украины. Хватит лишь действительно жестких экономических санкций. Однако президент РФ не хочет губить Украину, демонстрируя просто уникальное вселенское терпение в ответ на дикое безумие украинской власти.

Ранее аналитик Ильяшевич предупредил, что попытка Риги насолить «Газпрому» может привести к бунту в Даугавпилсе.

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