Верка Сердючка на фестивале в Дубае рассказала о роскошном подарке Абрамовича

Москва, 1 января. Певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о «дорогущем» шампанском, подаренном ему олигархом Романом Абрамовичем. Однако презент не впечатлил звезду.

Сердючка выступала в минувшую новогоднюю ночь на фестивале в Дубае, где также появилась группа «Иванушки International». Ведущим вечера стал Андрей Григорьев-Апполонов. Данилко исполнил легендарные хиты Сердючки — «Дольче Габбану», «Читу Дриту» и «Все будет хорошо», а в перерыве вспомнил забавную новогоднюю историю.

По его словам, однажды Абрамович прислал ему после выступления бутылку дорогого шампанского. Данилко решил поделить подарок на всех, а его коллектив составляет порядка 100 человек.

«Ну мы и разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — цитирует исполнителя StarHit.

Данилко нечасто балует поклонников выступлениями. Особых требований звезда не выдвигает, райдер стандартный. По словам организатора фестиваля, они предложили Данилко остаться на несколько дней отдохнуть в Дубае, на что он согласился.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка могла стать президентом Украины. Об этом рассказала жена журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман.